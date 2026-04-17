Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Der Euro STOXX 50 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 5 930,25 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,973 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,239 Prozent schwächer bei 5 919,07 Punkten, nach 5 933,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 919,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 934,01 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,588 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 769,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 029,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 4 935,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,20 Prozent auf 265,20 EUR), SAP SE (+ 1,00 Prozent auf 153,18 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 29,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,65 Prozent auf 90,02 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,46 Prozent auf 562,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,05 Prozent auf 51,19 EUR), Siemens Energy (-1,61 Prozent auf 164,26 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 40,32 EUR), Rheinmetall (-0,59 Prozent auf 1 488,40 EUR) und Deutsche Bank (-0,48 Prozent auf 27,92 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 346 221 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 474,064 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,45 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,50 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at