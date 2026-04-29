Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 5 811,07 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,898 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent schwächer bei 5 833,86 Punkten, nach 5 836,10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 798,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 850,30 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 505,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der Euro STOXX 50 5 891,95 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 161,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,672 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 7,04 Prozent auf 147,50 EUR), Infineon (+ 3,71 Prozent auf 54,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 177,16 EUR), Airbus SE (+ 1,79 Prozent auf 169,02 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,46 Prozent auf 27,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-3,08 Prozent auf 26,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,35 Prozent auf 531,40 EUR), SAP SE (-2,26 Prozent auf 145,52 EUR), BMW (-1,76 Prozent auf 77,96 EUR) und Enel (-1,63 Prozent auf 9,78 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 797 451 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 467,358 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at