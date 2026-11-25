EURO STOXX 50
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25.11.2026 12:26:53
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück
Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,01 Prozent tiefer bei 6 003,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,234 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,052 Prozent auf 6 000,64 Punkte an der Kurstafel, nach 6 003,76 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 038,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 987,86 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,644 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 6 068,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 455,63 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 573,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 5,18 Prozent auf 56,02 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,39 Prozent auf 38,63 EUR), adidas (+ 1,43 Prozent auf 170,55 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 744,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,03 Prozent auf 56,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-3,69 Prozent auf 50,12 EUR), Infineon (-2,63 Prozent auf 42,59 EUR), UniCredit (-2,27 Prozent auf 74,32 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,70 Prozent auf 5,62 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 595 529 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 490,329 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,54 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|adidas
|173,20
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|ASML NV
|1 162,00
|-1,89%
|Bayer
|52,20
|2,39%
|BMW AG
|56,84
|1,28%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,90
|0,32%
|Infineon AG
|42,64
|-0,51%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,62
|-0,53%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,64
|0,99%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,10
|0,09%
|Rheinmetall AG
|764,00
|2,52%
|Siemens Energy AG
|117,26
|0,41%
|TotalEnergies
|78,38
|0,64%
|UniCredit S.p.A.
|74,97
|0,05%
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