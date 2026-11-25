Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,01 Prozent tiefer bei 6 003,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,234 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,052 Prozent auf 6 000,64 Punkte an der Kurstafel, nach 6 003,76 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 038,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 987,86 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,644 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 6 068,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 455,63 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 573,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 5,18 Prozent auf 56,02 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,39 Prozent auf 38,63 EUR), adidas (+ 1,43 Prozent auf 170,55 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 744,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,03 Prozent auf 56,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-3,69 Prozent auf 50,12 EUR), Infineon (-2,63 Prozent auf 42,59 EUR), UniCredit (-2,27 Prozent auf 74,32 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,70 Prozent auf 5,62 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 595 529 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 490,329 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,54 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at