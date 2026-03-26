Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start

Am Donnerstag gibt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,81 Prozent auf 5 603,57 Punkte nach. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,689 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,518 Prozent auf 5 620,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 649,33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 601,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 620,04 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,40 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 26.02.2026, den Stand von 6 161,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 411,69 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,22 Prozent ein. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 0,36 Prozent auf 50,20 EUR), Eni (+ 0,17 Prozent auf 23,26 EUR), Allianz (-0,20 Prozent auf 353,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 522,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,28 Prozent auf 32,23 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 153,70 EUR), Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1 452,00 EUR), Infineon (-2,04 Prozent auf 38,85 EUR), Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 25,35 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,73 Prozent auf 5,12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 262 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 466,972 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at