Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Euro STOXX 50-Marktbericht
04.05.2026 12:26:55
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach
Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,58 Prozent auf 5 788,38 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,916 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,046 Prozent tiefer bei 5 878,79 Punkten, nach 5 881,51 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 779,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 882,01 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 5 692,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Wert von 5 970,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 285,19 Punkten.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,06 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 386,80 EUR), SAP SE (+ 0,34 Prozent auf 146,00 EUR), Eni (+ 0,21 Prozent auf 24,03 EUR), Siemens Energy (+ 0,14 Prozent auf 180,84 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 261,90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,13 Prozent auf 48,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,09 Prozent auf 83,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,06 Prozent auf 48,84 EUR), BMW (-2,95 Prozent auf 75,62 EUR) und Allianz (-2,85 Prozent auf 377,90 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 117 737 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,135 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|377,90
|-2,70%
|ASML NV
|1 187,00
|-2,93%
|BMW AG
|76,24
|-2,46%
|Deutsche Börse AG
|261,00
|-0,34%
|Deutsche Telekom AG
|27,07
|-1,67%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,88
|-6,95%
|Eni S.p.A.
|24,02
|0,36%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,58
|-3,14%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|47,78
|-3,41%
|Rheinmetall AG
|1 370,60
|1,18%
|SAP SE
|147,46
|2,18%
|Siemens Energy AG
|177,10
|-1,70%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|84,08
|-2,80%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 763,61
|-2,00%
Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.