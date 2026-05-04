Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Marktbericht 04.05.2026 12:26:55

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,58 Prozent auf 5 788,38 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,916 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,046 Prozent tiefer bei 5 878,79 Punkten, nach 5 881,51 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 779,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 882,01 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 5 692,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Wert von 5 970,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 285,19 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,06 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 386,80 EUR), SAP SE (+ 0,34 Prozent auf 146,00 EUR), Eni (+ 0,21 Prozent auf 24,03 EUR), Siemens Energy (+ 0,14 Prozent auf 180,84 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 261,90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,13 Prozent auf 48,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,09 Prozent auf 83,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,06 Prozent auf 48,84 EUR), BMW (-2,95 Prozent auf 75,62 EUR) und Allianz (-2,85 Prozent auf 377,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 117 737 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,135 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
04.05.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
30.04.26 DHL Group Neutral UBS AG
30.04.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 377,90 -2,70% Allianz
ASML NV 1 187,00 -2,93% ASML NV
BMW AG 76,24 -2,46% BMW AG
Deutsche Börse AG 261,00 -0,34% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,07 -1,67% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,88 -6,95% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 24,02 0,36% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,58 -3,14% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,78 -3,41% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 370,60 1,18% Rheinmetall AG
SAP SE 147,46 2,18% SAP SE
Siemens Energy AG 177,10 -1,70% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 84,08 -2,80% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 763,61 -2,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen