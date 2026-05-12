Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,15 Prozent leichter bei 5 827,82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,947 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,568 Prozent auf 5 861,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 895,45 Punkten am Vortag.

Bei 5 818,89 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 861,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 926,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 011,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 392,36 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,386 Prozent. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 4,64 Prozent auf 38,80 EUR), Eni (+ 1,23 Prozent auf 23,42 EUR), BASF (+ 0,09 Prozent auf 53,51 EUR), Deutsche Börse (+ 0,04 Prozent auf 248,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,27 Prozent auf 47,26 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,91 Prozent auf 479,80 EUR), Siemens Energy (-2,36 Prozent auf 174,28 EUR), Infineon (-2,20 Prozent auf 60,43 EUR), Deutsche Bank (-1,70 Prozent auf 26,64 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,68 Prozent auf 5,75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 293 212 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 508,520 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at