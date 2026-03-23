Schwacher Handel: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,69 Prozent leichter bei 5 408,15 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,624 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,528 Prozent auf 5 472,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 501,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 401,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 472,23 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 23.02.2026, den Stand von 6 113,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 749,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 423,83 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 7,56 Prozent nach. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 401,87 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (-0,34 Prozent auf 23,28 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 242,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,62) Prozent auf 4,86 EUR), Enel (-0,75 Prozent auf 9,09 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 50,42 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil UniCredit (-3,55 Prozent auf 57,10 EUR), Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 135,95 EUR), Rheinmetall (-2,96 Prozent auf 1 458,50 EUR), Infineon (-2,62 Prozent auf 36,66 EUR) und Deutsche Bank (-2,12 Prozent auf 24,24 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 820 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 434,829 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at