Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50 im Blick
|
24.06.2026 09:30:12
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 0,14 Prozent leichter bei 6 222,11 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,418 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,067 Prozent fester bei 6 234,71 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 230,55 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 243,52 Punkte, das Tagestief hingegen 6 221,55 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 019,45 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 5 581,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 24.06.2025, mit 5 297,07 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,35 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 0,98 Prozent auf 81,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 26,50 EUR), Bayer (+ 0,88 Prozent auf 38,94 EUR), BASF (+ 0,58 Prozent auf 49,19 EUR) und Enel (+ 0,38 Prozent auf 9,88 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-11,52 Prozent auf 1 032,20 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 160,68 EUR), Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 30,69 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,66 Prozent auf 44,94 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 378 210 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 638,175 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Analysen zu Siemens Energy AG
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 573,60
|0,81%
|BASF
|49,33
|1,01%
|Bayer
|39,59
|2,75%
|Deutsche Bank AG
|30,62
|-1,10%
|Deutsche Börse AG
|243,80
|-1,34%
|Deutsche Telekom AG
|26,32
|-0,45%
|Enel S.p.A.
|9,83
|-0,57%
|Infineon AG
|80,44
|-0,58%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|44,48
|-1,56%
|Rheinmetall AG
|954,60
|-18,40%
|Siemens Energy AG
|159,56
|-1,34%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|77,06
|-1,26%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 216,12
|-0,23%