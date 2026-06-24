Schwacher Handel: Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 0,14 Prozent leichter bei 6 222,11 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,418 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,067 Prozent fester bei 6 234,71 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 230,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 243,52 Punkte, das Tagestief hingegen 6 221,55 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 019,45 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 5 581,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 24.06.2025, mit 5 297,07 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,35 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 0,98 Prozent auf 81,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 26,50 EUR), Bayer (+ 0,88 Prozent auf 38,94 EUR), BASF (+ 0,58 Prozent auf 49,19 EUR) und Enel (+ 0,38 Prozent auf 9,88 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-11,52 Prozent auf 1 032,20 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 160,68 EUR), Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 30,69 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,66 Prozent auf 44,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 378 210 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 638,175 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at