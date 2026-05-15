Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,84 Prozent tiefer bei 5 825,56 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,898 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,442 Prozent leichter bei 5 908,71 Punkten, nach 5 934,96 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 908,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 818,01 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,38 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 940,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 985,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 412,08 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,424 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 143,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1 151,80 EUR), Deutsche Börse (+ 0,58 Prozent auf 244,60 EUR) und Eni (+ 0,38 Prozent auf 23,65 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-4,86 Prozent auf 64,76 EUR), Siemens Energy (-4,33 Prozent auf 169,34 EUR), Siemens (-4,18 Prozent auf 262,25 EUR), Airbus SE (-2,43 Prozent auf 168,48 EUR) und Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 26,76 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 103 195 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 511,450 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at