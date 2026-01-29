Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Am Donnerstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,75 Prozent auf 5 888,43 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,065 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,513 Prozent höher bei 5 963,64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 933,20 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 973,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 879,16 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,02 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 5 751,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 705,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 5 230,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,650 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 2,44 Prozent auf 17,35 EUR), Siemens (+ 2,01 Prozent auf 255,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,03 Prozent auf 46,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,47 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,68 Prozent auf 103,55 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-16,07 Prozent auf 164,62 EUR), Infineon (-3,73 Prozent auf 41,80 EUR), Rheinmetall (-2,68 Prozent auf 1 795,50 EUR), Bayer (-2,60 Prozent auf 44,02 EUR) und Deutsche Bank (-1,25 Prozent auf 32,46 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 15 806 468 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 471,943 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at