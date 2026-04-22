Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 5 911,52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,010 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,240 Prozent fester bei 5 944,47 Punkten, nach 5 930,25 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 960,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 911,31 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 501,28 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 956,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 961,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,19 Prozent auf 48,78 EUR), Bayer (+ 1,33 Prozent auf 40,50 EUR), BASF (+ 1,14 Prozent auf 54,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,25 Prozent auf 569,40 EUR) und Siemens (+ 0,17 Prozent auf 242,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-3,79 Prozent auf 27,70 EUR), UniCredit (-2,85 Prozent auf 66,04 EUR), adidas (-1,52 Prozent auf 142,85 EUR), Deutsche Bank (-1,35 Prozent auf 27,68 EUR) und Airbus SE (-0,93 Prozent auf 168,86 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 555 242 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 479,845 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,52 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at