Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich

Der Euro STOXX 50 schloss am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 5 933,29 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,005 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,050 Prozent auf 5 937,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 940,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 928,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 972,49 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,639 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 739,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 4 966,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,42 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3,49 Prozent auf 151,66 EUR), Infineon (+ 2,88 Prozent auf 46,01 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,96 Prozent auf 29,11 EUR), Deutsche Börse (+ 1,41 Prozent auf 259,50 EUR) und adidas (+ 1,32 Prozent auf 141,85 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,04 Prozent auf 53,35 EUR), BMW (-1,51 Prozent auf 81,00 EUR), Siemens Energy (-1,41 Prozent auf 166,94 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,24 Prozent auf 89,44 EUR) und Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1 497,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 10 269 897 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494,954 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at