Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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06.07.2026 15:58:37
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächer
Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,47 Prozent auf 6 382,74 Punkte abwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,504 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,111 Prozent auf 6 405,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6 412,68 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 376,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 431,42 Punkten.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 062,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 692,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 5 288,81 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,10 Prozent. Bei 6 431,42 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 1 114,60 EUR), Deutsche Börse (+ 1,88 Prozent auf 254,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 25,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,13 Prozent auf 75,50 EUR) und Airbus SE (+ 1,12 Prozent auf 208,45 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-3,07 Prozent auf 51,72 EUR), Infineon (-1,62 Prozent auf 76,13 EUR), Siemens (-1,57 Prozent auf 279,65 EUR), Eni (-1,48 Prozent auf 20,27 EUR) und Enel (-0,84 Prozent auf 10,19 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 295 947 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 629,927 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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