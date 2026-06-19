Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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19.06.2026 09:29:48
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 startet im Minus
Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,02 Prozent auf 6 322,20 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 5,434 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 6 321,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 323,27 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 313,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 327,38 Zähler.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der Euro STOXX 50 5 851,16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 613,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 197,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 334,55 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,61 Prozent auf 1 209,40 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 83,21 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,46 Prozent auf 45,25 EUR), BMW (+ 1,41 Prozent auf 60,58 EUR) und Airbus SE (+ 0,62 Prozent auf 192,96 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,38 Prozent auf 80,42 EUR), adidas (-0,65 Prozent auf 176,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 26,77 EUR), Deutsche Bank (-0,37 Prozent auf 30,81 EUR) und Allianz (-0,35 Prozent auf 398,60 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 250 782 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,406 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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