Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
05.02.2026 15:59:20
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge
Am Donnerstag gibt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,78 Prozent auf 5 923,71 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,060 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,298 Prozent höher bei 5 988,25 Punkten, nach 5 970,47 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 892,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 999,42 Zähler.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,381 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 923,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 669,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 271,12 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,25 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,29 EUR), Deutsche Börse (+ 2,14 Prozent auf 210,30 EUR), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 170,30 EUR), Airbus SE (+ 0,98 Prozent auf 190,12 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 30,44 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-4,85 Prozent auf 1 598,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,48 Prozent auf 101,25 EUR), BMW (-3,91 Prozent auf 87,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,74 Prozent auf 58,67 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,66 Prozent auf 5,96 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 949 277 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 461,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,50
|1,35%
|ASML NV
|1 192,60
|4,67%
|BMW AG
|88,48
|-0,09%
|Deutsche Börse AG
|215,10
|0,84%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|Infineon AG
|42,29
|2,75%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|1,13%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|-0,58%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,82
|2,53%