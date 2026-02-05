Deutsche Börse Aktie

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Kursverlauf 05.02.2026 15:59:20

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge

Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag gibt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,78 Prozent auf 5 923,71 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,060 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,298 Prozent höher bei 5 988,25 Punkten, nach 5 970,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 892,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 999,42 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,381 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 923,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 669,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 271,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,25 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,29 EUR), Deutsche Börse (+ 2,14 Prozent auf 210,30 EUR), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 170,30 EUR), Airbus SE (+ 0,98 Prozent auf 190,12 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 30,44 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-4,85 Prozent auf 1 598,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,48 Prozent auf 101,25 EUR), BMW (-3,91 Prozent auf 87,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,74 Prozent auf 58,67 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,66 Prozent auf 5,96 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 949 277 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 461,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

26.01.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
23.01.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
22.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
