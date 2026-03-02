UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|STOXX-Handel im Blick
|
02.03.2026 17:58:32
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter
Am Montag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 2,38 Prozent tiefer bei 5 992,17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,841 Prozent tiefer bei 6 086,79 Punkten, nach 6 138,41 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 086,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 972,27 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Stand von 6 007,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 686,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 463,54 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3,03 Prozent auf 20,29 EUR), Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 233,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,68 Prozent auf 551,80 EUR), Airbus SE (-2,15 Prozent auf 180,32 EUR) und Rheinmetall (-2,16 Prozent auf 1 627,50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil BMW (-4,99 Prozent auf 85,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,41 Prozent auf 96,74 EUR), adidas (-4,33 Prozent auf 151,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,02 Prozent auf 56,63 EUR) und UniCredit (-3,82 Prozent auf 69,51 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 782 323 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
