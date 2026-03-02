UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Blick 02.03.2026 17:58:32

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Montagabend schwächer.

Am Montag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 2,38 Prozent tiefer bei 5 992,17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,841 Prozent tiefer bei 6 086,79 Punkten, nach 6 138,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 086,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 972,27 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Stand von 6 007,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 686,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 463,54 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3,03 Prozent auf 20,29 EUR), Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 233,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,68 Prozent auf 551,80 EUR), Airbus SE (-2,15 Prozent auf 180,32 EUR) und Rheinmetall (-2,16 Prozent auf 1 627,50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil BMW (-4,99 Prozent auf 85,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,41 Prozent auf 96,74 EUR), adidas (-4,33 Prozent auf 151,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,02 Prozent auf 56,63 EUR) und UniCredit (-3,82 Prozent auf 69,51 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 782 323 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten