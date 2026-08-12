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STOXX-Handel im Fokus 12.08.2026 17:58:27

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Der Euro STOXX 50 bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent auf 6 532,98 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,589 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,086 Prozent auf 6 556,84 Punkte an der Kurstafel, nach 6 551,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 525,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 577,20 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,198 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 269,97 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 5 808,45 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 335,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,67 Prozent zu Buche. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1 168,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 161,70 EUR), Allianz (+ 0,73 Prozent auf 438,90 EUR), Siemens (+ 0,61 Prozent auf 281,95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,54 Prozent auf 33,35 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,62 Prozent auf 175,96 EUR), adidas (-2,28 Prozent auf 158,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,09 Prozent auf 73,86 EUR), Bayer (-1,94 Prozent auf 48,00 EUR) und Deutsche Telekom (-1,44 Prozent auf 28,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 692 004 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 583,446 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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