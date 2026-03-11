Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter

Der Euro STOXX 50 verliert am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,93 Prozent tiefer bei 5 782,83 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,786 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,451 Prozent auf 5 810,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 837,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 810,82 Punkte, das Tagestief hingegen 5 780,74 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,30 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 6 035,64 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.12.2025, den Stand von 5 753,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 5 309,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,15 Prozent zurück. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (-0,10 Prozent auf 20,77 EUR), Enel (-0,11 Prozent auf 9,58 EUR), Deutsche Börse (-0,21 Prozent auf 240,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,27 Prozent auf 90,06 EUR) und BASF (-0,39 Prozent auf 45,67 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-4,45 Prozent auf 1 579,50 EUR), SAP SE (-2,17 Prozent auf 165,92 EUR), Siemens Energy (-1,78 Prozent auf 154,90 EUR), adidas (-1,34 Prozent auf 139,95 EUR) und Bayer (-1,26 Prozent auf 39,13 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 554 859 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,502 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Mit 8,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at