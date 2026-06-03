Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 6 090,11 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,048 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,044 Prozent auf 6 105,17 Punkte an der Kurstafel, nach 6 107,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 088,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 105,17 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,598 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 881,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der Euro STOXX 50 5 771,73 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 375,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,71 Prozent auf 23,51 EUR), SAP SE (+ 0,18 Prozent auf 163,16 EUR), UniCredit (+ 0,12 Prozent auf 74,85 EUR), Bayer (+ 0,12 Prozent auf 34,14 EUR) und Siemens Energy (-0,14 Prozent auf 158,30 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 27,35 EUR), BMW (-1,89 Prozent auf 71,60 EUR), Airbus SE (-1,85 Prozent auf 169,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,80 Prozent auf 50,74 EUR) und Infineon (-1,78 Prozent auf 86,43 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 403 680 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 537,273 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at