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FTSE 100-Kursentwicklung 22.04.2026 12:27:24

Schwacher Handel: FTSE 100 am Mittwochmittag schwächer

Schwacher Handel: FTSE 100 am Mittwochmittag schwächer

Am Mittag halten sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,13 Prozent auf 10 484,50 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,024 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 497,92 Punkten, nach 10 498,09 Punkten am Vortag.

Bei 10 478,92 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 523,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 9 918,33 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 10 150,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 328,60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,36 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Bunzl (+ 2,84 Prozent auf 24,26 GBP), BP (+ 1,86 Prozent auf 5,74 GBP), StJamess Place (+ 1,55 Prozent auf 12,96 GBP), Associated British Foods (+ 1,20 Prozent auf 18,57 GBP) und Rio Tinto (+ 1,18 Prozent auf 73,76 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-4,49 Prozent auf 5,08 GBP), JD Sports Fashion (-3,23 Prozent auf 0,74 GBP), Rolls-Royce (-2,87 Prozent auf 11,47 GBP), Haleon (-2,30 Prozent auf 3,44 GBP) und International Consolidated Airlines (-2,24 Prozent auf 3,83 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 13 751 895 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,807 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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22.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
07.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Associated British Foods plc 21,20 0,95% Associated British Foods plc
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International Consolidated Airlines S.A. 4,30 -1,67% International Consolidated Airlines S.A.
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,80 -3,15% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,93 -1,01% Legal & General plc
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