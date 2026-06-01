Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 im Fokus 01.06.2026 09:29:19

Schwacher Handel: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Schwacher Handel: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,28 Prozent schwächer bei 10 379,77 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,973 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 409,34 Punkte an der Kurstafel, nach 10 409,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 409,71 Punkte, das Tagestief hingegen 10 379,40 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der FTSE 100 10 363,93 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10 910,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 772,38 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,31 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit easyJet (+ 10,48 Prozent auf 4,40 GBP), Entain (+ 2,05 Prozent auf 5,45 GBP), Halma (+ 1,84 Prozent auf 47,68 GBP), J Sainsbury (+ 1,52 Prozent auf 3,01 GBP) und Tesco (+ 1,46 Prozent auf 4,37 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,37 Prozent auf 32,08 GBP), Rolls-Royce (-2,00 Prozent auf 13,11 GBP), BAE Systems (-1,80 Prozent auf 19,87 GBP), WPP 2012 (-1,63 Prozent auf 2,77 GBP) und Lloyds Banking Group (-1,38 Prozent auf 1,00 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die easyJet-Aktie aufweisen. 3 287 069 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,525 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie weist mit 4,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 25,79 -3,41% 3i plc
BAE Systems plc 22,12 -4,57% BAE Systems plc
easyJet plc 4,98 3,90% easyJet plc
Entain PLC Registered Shs 6,52 6,47% Entain PLC Registered Shs
Fresnillo PLC 37,34 0,21% Fresnillo PLC
Halma PLC 55,05 -0,27% Halma PLC
HSBC Holdings plc 15,93 -0,39% HSBC Holdings plc
Informa PLC 9,45 0,00% Informa PLC
J. Sainsbury plc 3,49 1,40% J. Sainsbury plc
Legal & General plc 3,10 1,57% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,16 -1,53% Lloyds Banking Group
Rolls-Royce Plc 14,72 -3,53% Rolls-Royce Plc
Tesco PLC 5,05 0,00% Tesco PLC
WPP 2012 PLC 3,25 2,20% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 338,95 -0,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:32 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen