Schwacher Handel: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,28 Prozent schwächer bei 10 379,77 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,973 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 409,34 Punkte an der Kurstafel, nach 10 409,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 409,71 Punkte, das Tagestief hingegen 10 379,40 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der FTSE 100 10 363,93 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10 910,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 772,38 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,31 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit easyJet (+ 10,48 Prozent auf 4,40 GBP), Entain (+ 2,05 Prozent auf 5,45 GBP), Halma (+ 1,84 Prozent auf 47,68 GBP), J Sainsbury (+ 1,52 Prozent auf 3,01 GBP) und Tesco (+ 1,46 Prozent auf 4,37 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,37 Prozent auf 32,08 GBP), Rolls-Royce (-2,00 Prozent auf 13,11 GBP), BAE Systems (-1,80 Prozent auf 19,87 GBP), WPP 2012 (-1,63 Prozent auf 2,77 GBP) und Lloyds Banking Group (-1,38 Prozent auf 1,00 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die easyJet-Aktie aufweisen. 3 287 069 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,525 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie weist mit 4,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at