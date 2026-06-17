Schwacher Handel: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,01 Prozent leichter bei 10 493,57 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,985 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10 494,40 Punkten in den Handel, nach 10 494,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 488,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 504,77 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,212 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 195,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 403,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 834,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,45 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Auto Trader Group (+ 1,85 Prozent auf 4,86 GBP), Rolls-Royce (+ 1,74 Prozent auf 14,17 GBP), Antofagasta (+ 1,73 Prozent auf 43,04 GBP), Melrose Industries (+ 1,71 Prozent auf 4,77 GBP) und Barratt Developments (+ 1,61 Prozent auf 2,59 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Centrica (-1,73 Prozent auf 1,79 GBP), Vodafone Group (-1,52 Prozent auf 1,10 GBP), National Grid (-1,33 Prozent auf 12,08 GBP), BP (-1,29 Prozent auf 5,07 GBP) und Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 77,91 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 279 261 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,898 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at