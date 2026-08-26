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FTSE 100-Kursverlauf 26.08.2026 09:28:49

Schwacher Handel: FTSE 100 fällt zum Start des Mittwochshandels

Schwacher Handel: FTSE 100 fällt zum Start des Mittwochshandels

Der FTSE 100 bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 10 879,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,249 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 886,20 Punkten, nach 10 886,16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 872,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 896,42 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,584 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10 736,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 491,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 265,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,33 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 1,78 Prozent auf 40,80 GBP), Anglo American (+ 1,59 Prozent auf 42,70 GBP), Melrose Industries (+ 1,37 Prozent auf 5,17 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,22 Prozent auf 4,47 GBP) und StJamess Place (+ 1,14 Prozent auf 11,97 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Sage (-2,54 Prozent auf 10,77 GBP), BP (-2,08 Prozent auf 5,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,37 Prozent auf 33,40 GBP), Experian (-0,90 Prozent auf 29,82 GBP) und BAE Systems (-0,71 Prozent auf 20,83 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 725 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,655 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Babcock International 12,90 1,82% Babcock International
BAE Systems plc 24,51 -0,53% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,03 -2,13% BP plc (British Petrol)
Experian PLC 34,60 -1,14% Experian PLC
HSBC Holdings plc 17,77 0,19% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 5,25 1,82% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1,30 -0,34% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,03 1,04% Melrose Industries PLC Registered Shs
Sage PLC 12,40 -3,88% Sage PLC
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,01 -1,38% Shell (ex Royal Dutch Shell)
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