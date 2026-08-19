M&G Aktie
WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65
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19.08.2026 12:27:01
Schwacher Handel: FTSE 100 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein
Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 10 709,84 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,202 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 727,84 Punkte an der Kurstafel, nach 10 728,04 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 703,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 745,28 Einheiten.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,373 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 600,37 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 330,55 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 189,22 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,62 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1,83 Prozent auf 107,50 USD), Weir Group (+ 1,08 Prozent auf 26,14 GBP), BP (+ 0,96 Prozent auf 5,39 GBP), Admiral Group (+ 0,95 Prozent auf 39,31 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0,87 Prozent auf 4,29 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Smith Nephew (-4,12 Prozent auf 10,65 GBP), IG Group (-3,18 Prozent auf 13,41 GBP), Entain (-2,67 Prozent auf 5,35 GBP), M&G (-2,01 Prozent auf 3,47 GBP) und Whitbread (-1,70 Prozent auf 24,24 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 19 560 620 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 307,257 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
FTSE 100-Fundamentaldaten
Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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