Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone

Zum Handelsende stand im LSE-Handel ein Minus von 1,45 Prozent auf 10 413,94 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,013 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 567,72 Punkten, nach 10 567,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 636,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 402,03 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 4,56 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 309,22 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 755,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,65 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 10,74 Prozent auf 4,71 GBP), Admiral Group (+ 7,62 Prozent auf 30,78 GBP), WPP 2012 (+ 6,59 Prozent auf 2,72 GBP), Compass Group (+ 3,18 Prozent auf 23,06 GBP) und RELX (+ 2,74 Prozent auf 26,23 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen 3i (-8,10 Prozent auf 29,29 GBP), Fresnillo (-7,27 Prozent auf 35,72 GBP), Rio Tinto (-5,61 Prozent auf 67,87 GBP), Rolls-Royce (-5,36 Prozent auf 12,90 GBP) und BAE Systems (-5,24 Prozent auf 21,50 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 148 847 860 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 266,196 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

