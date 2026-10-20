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FTSE 100-Entwicklung 20.10.2026 17:58:45

Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich leichter

Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich leichter

Der FTSE 100 zeigte sich heute schwächer.

Am Dienstag gab der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,29 Prozent auf 10 733,00 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,283 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 10 764,07 Punkte an der Kurstafel, nach 10 764,69 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 673,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 767,96 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 10 659,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 524,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 403,57 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,86 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Barratt Developments (+ 3,91 Prozent auf 3,21 GBP), Experian (+ 2,72 Prozent auf 29,09 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,52 Prozent auf 7,95 GBP), SSE (+ 1,96 Prozent auf 25,54 GBP) und National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,11 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Diploma (-4,04 Prozent auf 74,85 GBP), IG Group (-2,90 Prozent auf 9,38 GBP), Bunzl (-2,85 Prozent auf 27,30 GBP), Halma (-2,58 Prozent auf 33,24 GBP) und Rio Tinto (-2,53 Prozent auf 65,45 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 123 952 100 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 290,983 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 147,00 0,68% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,80 3,83% Barratt Developments PLC
Bunzl plc 32,46 -2,35% Bunzl plc
Diploma PLC 89,85 -2,23% Diploma PLC
Experian PLC 34,60 3,59% Experian PLC
Halma PLC 39,80 0,20% Halma PLC
Howden Joinery Group PLC 9,45 2,72% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 16,36 -1,15% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 11,32 -1,74% IG Group Holdings PLC
Lloyds Banking Group 1,20 -2,71% Lloyds Banking Group
National Grid plc 14,44 1,62% National Grid plc
Rio Tinto plc 78,35 -1,48% Rio Tinto plc
SSE Plc 30,50 2,69% SSE Plc

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FTSE 100 10 733,00 -0,29%

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