Schwacher Handel: FTSE 100 notiert am Nachmittag im Minus

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 2,36 Prozent tiefer bei 10 061,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,006 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 10 305,61 Punkte an der Kurstafel, nach 10 305,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 9 997,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 305,61 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 627,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 897,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der FTSE 100 8 706,66 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 4,79 Prozent auf 5,82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,10 Prozent auf 34,65 GBP), WPP 2012 (+ 0,10 Prozent auf 2,28 GBP), BT Group (-0,15 Prozent auf 2,18 GBP) und Schroders (-0,16 Prozent auf 5,72 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen NatWest Group (-8,34 Prozent auf 5,32 GBP), M&G (-8,06 Prozent auf 2,78 GBP), Fresnillo (-7,47 Prozent auf 30,74 GBP), Barratt Developments (-7,13 Prozent auf 2,67 GBP) und Standard Chartered (-6,78 Prozent auf 15,20 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 58 452 483 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 256,334 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at