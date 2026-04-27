Schwacher Handel: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus

Der FTSE 100 gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag geht es im FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,03 Prozent auf 10 376,44 Punkte abwärts. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,970 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 378,53 Punkte an der Kurstafel, nach 10 379,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 379,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 361,64 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 27.03.2026, mit 9 967,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 207,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 8 415,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Whitbread (+ 3,25 Prozent auf 25,39 GBP), Barratt Developments (+ 1,83 Prozent auf 2,61 GBP), Burberry (+ 1,74 Prozent auf 11,68 GBP), M&G (+ 1,26 Prozent auf 2,98 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,01 Prozent auf 82,02 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil J Sainsbury (-3,42 Prozent auf 3,33 GBP), Intertek (-2,77 Prozent auf 46,77 GBP), Entain (-2,43 Prozent auf 5,85 GBP), Pershing Square (-1,18 Prozent auf 41,70 GBP) und BT Group (-1,12 Prozent auf 2,21 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 388 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 262,027 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at