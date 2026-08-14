AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Index im Fokus 14.08.2026 17:58:56

Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der FTSE 100 ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 0,21 Prozent auf 10 750,11 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,242 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 772,54 Punkte an der Kurstafel, nach 10 772,67 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 789,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 723,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,38 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 529,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 372,93 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 177,24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,03 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 4,48 Prozent auf 10,61 GBP), Experian (+ 2,81 Prozent auf 28,90 GBP), Auto Trader Group (+ 2,62 Prozent auf 5,40 GBP), IG Group (+ 2,33 Prozent auf 13,63 GBP) und Entain (+ 2,13 Prozent auf 5,57 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-4,55 Prozent auf 35,85 GBP), Glencore (-2,14 Prozent auf 5,49 GBP), AstraZeneca (-2,12 Prozent auf 114,60 GBP), GSK (-2,10 Prozent auf 18,18 GBP) und Marks Spencer (-1,84 Prozent auf 3,84 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 37 238 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 309,051 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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03.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 42,11 -6,03% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 134,65 -1,17% AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC 6,35 2,42% Auto Trader Group PLC
Babcock International 14,09 1,66% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158,00 1,94% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Entain PLC Registered Shs 6,50 1,85% Entain PLC Registered Shs
Experian PLC 33,80 2,42% Experian PLC
Glencore plc 6,38 -2,89% Glencore plc
GSK PLC Registered Shs 21,37 -1,43% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,88 -0,50% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,85 1,02% IG Group Holdings PLC
Lloyds Banking Group 1,34 -0,37% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,50 -1,75% Marks & Spencer plc
Sage PLC 12,30 2,50% Sage PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 750,11 -0,21%

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