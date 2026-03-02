Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Letztendlich fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,20 Prozent auf 10 780,11 Punkte zurück. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,158 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10 910,98 Punkte an der Kurstafel, nach 10 910,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 731,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 910,98 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 341,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 701,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, stand der FTSE 100 bei 8 809,74 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,33 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell BAE Systems (+ 6,11 Prozent auf 22,41 GBP), Airtel Africa (+ 3,21 Prozent auf 3,60 GBP), Bunzl (+ 2,37 Prozent auf 22,46 GBP), Sage (+ 2,21 Prozent auf 8,40 GBP) und BP (+ 2,14 Prozent auf 4,88 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil WPP 2012 (-7,64 Prozent auf 2,54 GBP), International Consolidated Airlines (-5,48 Prozent auf 4,01 GBP), Standard Chartered (-5,29 Prozent auf 17,35 GBP), JD Sports Fashion (-5,00 Prozent auf 0,78 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-4,95 Prozent auf 12,49 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 186 287 517 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 274,770 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 8,19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at