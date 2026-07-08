Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,76 Prozent leichter bei 10 585,19 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,194 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 666,09 Punkten in den Handel, nach 10 665,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 580,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 666,09 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,882 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 373,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 608,88 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 854,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,37 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BP (+ 1,91 Prozent auf 4,84 GBP), Entain (+ 0,91 Prozent auf 5,33 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,78 Prozent auf 30,34 GBP), Bank of Georgia Group (+ 0,52 Prozent auf 116,00 GBP) und Centrica (+ 0,47 Prozent auf 1,70 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-3,11 Prozent auf 4,74 GBP), Fresnillo (-2,29 Prozent auf 26,61 GBP), Compass Group (-2,18 Prozent auf 31,79 USD), Metlen Energy Metals (-2,05 Prozent auf 40,22 EUR) und IG Group (-2,04 Prozent auf 18,24 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 3 001 635 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 294,656 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at