Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,19 Prozent schwächer bei 10 175,67 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,899 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,006 Prozent auf 10 194,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 195,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 151,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 195,89 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 10 667,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, stand der FTSE 100 bei 10 686,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 684,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,26 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 2,41 Prozent auf 1,91 GBP), WPP 2012 (+ 2,29 Prozent auf 2,68 GBP), BP (+ 2,06 Prozent auf 5,64 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,78 Prozent auf 32,52 GBP) und RELX (+ 1,77 Prozent auf 24,66 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-4,39 Prozent auf 21,13 GBP), Barratt Developments (-2,80 Prozent auf 2,37 GBP), easyJet (-2,48 Prozent auf 3,36 GBP), Whitbread (-1,87 Prozent auf 22,59 GBP) und Halma (-1,83 Prozent auf 44,04 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 445 802 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 260,907 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

2027 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at