Schwacher Handel: FTSE 100 sackt letztendlich ab

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 0,73 Prozent leichter bei 10 639,17 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,169 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 716,99 Punkten in den Handel, nach 10 716,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 610,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 720,33 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,367 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 428,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 457,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 061,49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,91 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Segro (+ 6,50 Prozent auf 9,53 GBP), 3i (+ 4,78 Prozent auf 26,74 GBP), BP (+ 3,08 Prozent auf 5,56 GBP), Anglo American (+ 2,86 Prozent auf 36,30 GBP) und BAE Systems (+ 2,13 Prozent auf 19,65 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Centrica (-10,23 Prozent auf 1,61 GBP), Fresnillo (-6,13 Prozent auf 24,97 GBP), Endeavour Mining (-4,78 Prozent auf 35,64 GBP), Antofagasta (-4,61 Prozent auf 36,21 GBP) und Marks Spencer (-4,26 Prozent auf 3,80 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 81 982 173 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,640 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at