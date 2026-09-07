Schwacher Handel: FTSE 100 schließt mit Verlusten

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 10 822,13 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,223 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 830,97 Punkte an der Kurstafel, nach 10 831,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 868,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 794,17 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Stand von 10 901,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 10 368,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 208,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,75 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Centrica (+ 2,20 Prozent auf 1,53 GBP), Standard Life (+ 2,04 Prozent auf 9,52 GBP), Smiths (+ 1,32 Prozent auf 26,01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,32 Prozent auf 34,83 GBP) und Admiral Group (+ 1,31 Prozent auf 38,66 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Entain (-2,99 Prozent auf 5,12 GBP), Haleon (-2,69 Prozent auf 3,43 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,28 Prozent auf 156,15 USD), StJamess Place (-2,24 Prozent auf 11,34 GBP) und Fresnillo (-2,13 Prozent auf 30,79 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 45 922 174 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 315,858 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at