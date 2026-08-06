IG Group Holdings Aktie

IG Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Performance im Blick 06.08.2026 17:58:54

Schwacher Handel: FTSE 100 schlussendlich leichter

Schwacher Handel: FTSE 100 schlussendlich leichter

Am vierten Tag der Woche hielten sich die Anleger in London zurück.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 10 867,89 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,240 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 10 888,45 Punkte an der Kurstafel, nach 10 888,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 865,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 944,75 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,002 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 651,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 438,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der FTSE 100 9 164,31 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Diageo (+ 5,58 Prozent auf 17,33 GBP), Admiral Group (+ 5,23 Prozent auf 39,00 GBP), Vodafone Group (+ 4,28 Prozent auf 1,19 GBP), Persimmon (+ 2,89 Prozent auf 11,56 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,88 Prozent auf 48,54 EUR). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Tritax Big Box REIT (-4,19 Prozent auf 1,65 GBP), RELX (-4,13 Prozent auf 26,03 GBP), IG Group (-2,81 Prozent auf 13,12 GBP), Melrose Industries (-2,79 Prozent auf 4,77 GBP) und Rolls-Royce (-2,36 Prozent auf 15,33 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 84 338 302 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 317,393 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu IG Group Holdings PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu IG Group Holdings PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 45,70 8,81% Admiral Group PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 3,57% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Diageo plc 20,67 3,58% Diageo plc
HSBC Holdings plc 17,96 0,87% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,59 0,91% IG Group Holdings PLC
Investec PLCShs 7,85 0,64% Investec PLCShs
Lloyds Banking Group 1,34 1,13% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,60 0,50% Melrose Industries PLC Registered Shs
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 48,90 -0,08% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Persimmon plc 13,67 1,07% Persimmon plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,54 -0,91% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 17,89 -0,45% Rolls-Royce Plc
Tritax Big Box REIT PLC 1,88 1,08% Tritax Big Box REIT PLC
Vodafone Group PLC 1,40 1,12% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 901,09 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen