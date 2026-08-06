Schwacher Handel: FTSE 100 schlussendlich leichter

Am vierten Tag der Woche hielten sich die Anleger in London zurück.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 10 867,89 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,240 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 10 888,45 Punkte an der Kurstafel, nach 10 888,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 865,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 944,75 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,002 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 651,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 438,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der FTSE 100 9 164,31 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Diageo (+ 5,58 Prozent auf 17,33 GBP), Admiral Group (+ 5,23 Prozent auf 39,00 GBP), Vodafone Group (+ 4,28 Prozent auf 1,19 GBP), Persimmon (+ 2,89 Prozent auf 11,56 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,88 Prozent auf 48,54 EUR). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Tritax Big Box REIT (-4,19 Prozent auf 1,65 GBP), RELX (-4,13 Prozent auf 26,03 GBP), IG Group (-2,81 Prozent auf 13,12 GBP), Melrose Industries (-2,79 Prozent auf 4,77 GBP) und Rolls-Royce (-2,36 Prozent auf 15,33 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 84 338 302 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 317,393 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at