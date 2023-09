Schwacher Handel: FTSE 100 schwächelt zum Start

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 7 661,18 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,418 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 678,62 Punkten, nach 7 678,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 7 640,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 678,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,651 Prozent. Vor einem Monat, am 22.08.2023, wies der FTSE 100 7 270,76 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 502,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, notierte der FTSE 100 bei 7 159,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1,42 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rightmove (+ 1,91 Prozent auf 5,65 GBP), Auto Trader Group (+ 1,91 Prozent auf 6,31 GBP), AstraZeneca (+ 1,12 Prozent auf 110,08 GBP), Lloyds Banking Group (+ 0,60 Prozent auf 0,45 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,48 Prozent auf 26,09 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Phoenix Group (-3,00 Prozent auf 5,20 GBP), CRH (-1,92 Prozent auf 43,02 GBP), Segro (-1,80 Prozent auf 7,33 GBP), Melrose Industries (-1,53 Prozent auf 4,64 GBP) und InterContinental Hotels Group (-1,49 Prozent auf 60,76 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 844 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,437 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Barclays-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Glencore-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

