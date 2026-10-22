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Kursverlauf 22.10.2026 17:58:46

Schwacher Handel: FTSE 100 verliert zum Handelsende

Schwacher Handel: FTSE 100 verliert zum Handelsende

Der FTSE 100 zeigte sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent tiefer bei 10 725,03 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,251 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 752,55 Punkten in den Handel, nach 10 752,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 669,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 757,87 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,44 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 10 708,33 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 10 716,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 515,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,78 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rentokil Initial (+ 8,61 Prozent auf 3,42 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 7,69 Prozent auf 94,66 GBP), Smith Nephew (+ 4,18 Prozent auf 11,34 GBP), IG Group (+ 3,60 Prozent auf 9,65 GBP) und Experian (+ 3,28 Prozent auf 30,84 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Fresnillo (-6,46 Prozent auf 24,62 GBP), Antofagasta (-6,17 Prozent auf 30,25 GBP), Computacenter (-5,66 Prozent auf 48,30 GBP), Anglo American (-5,60 Prozent auf 36,25 GBP) und Rolls-Royce (-5,11 Prozent auf 12,60 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 85 982 030 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,969 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 143,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,90 2,63% Barratt Developments PLC
Computacenter PLC 54,50 -6,84% Computacenter PLC
Experian PLC 37,00 1,09% Experian PLC
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Lloyds Banking Group 1,19 -0,46% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 113,50 1,57% London Stock Exchange (LSE)
Rentokil Initial PlcShs 4,06 -0,17% Rentokil Initial PlcShs
Rolls-Royce Plc 13,94 -6,81% Rolls-Royce Plc
Smith & Nephew plc 13,70 1,48% Smith & Nephew plc

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