Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,34 Prozent auf 10 633,53 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,229 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 669,90 Punkten, nach 10 670,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 688,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 619,36 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,82 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 862,50 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 10 254,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 225,39 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,86 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Compass Group (+ 2,06 Prozent auf 31,16 USD), Hiscox (+ 1,25 Prozent auf 18,68 GBP), Whitbread (+ 1,16 Prozent auf 23,47 GBP), Entain (+ 1,00 Prozent auf 5,06 GBP) und JD Sports Fashion (+ 0,97 Prozent auf 0,80 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Associated British Foods (-11,53 Prozent auf 17,87 GBP), M&G (-2,93 Prozent auf 3,35 GBP), Computacenter (-2,89 Prozent auf 50,40 GBP), Anglo American (-2,63 Prozent auf 40,65 GBP) und Coca-Cola European Partners (-2,56 Prozent auf 103,82 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 12 504 829 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 314,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at