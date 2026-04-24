Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,44 Prozent tiefer bei 10 410,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,994 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent fester bei 10 457,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 457,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 462,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 401,32 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 2,41 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 965,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Wert von 10 143,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 407,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,62 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell J Sainsbury (+ 1,94 Prozent auf 3,47 GBP), BAT (+ 1,69 Prozent auf 42,77 GBP), BP (+ 1,37 Prozent auf 5,78 GBP), Sage (+ 0,95 Prozent auf 8,97 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,93 Prozent auf 33,24 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Antofagasta (-2,41 Prozent auf 37,39 GBP), AstraZeneca (-2,26 Prozent auf 141,64 GBP), Rolls-Royce (-2,21 Prozent auf 11,35 GBP), ConvaTec (-1,96 Prozent auf 2,20 GBP) und Fresnillo (-1,88 Prozent auf 33,61 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 636 019 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 265,873 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at