Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start in Rot

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent auf 9 642,96 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,778 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 655,55 Punkten, nach 9 655,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 635,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 656,18 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,249 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 9 899,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 297,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der FTSE 100 8 301,62 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,74 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit RS Group (+ 4,13 Prozent auf 6,31 GBP), ConvaTec (+ 2,65 Prozent auf 2,32 GBP), Ashtead (+ 1,90 Prozent auf 48,76 GBP), Weir Group (+ 1,52 Prozent auf 29,40 GBP) und Diageo (+ 1,15 Prozent auf 16,21 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-7,32 Prozent auf 2,18 GBP), Entain (-2,21 Prozent auf 7,43 GBP), Associated British Foods (-1,92 Prozent auf 20,89 GBP), Lloyds Banking Group (-1,35 Prozent auf 0,94 GBP) und Severn Trent (-1,31 Prozent auf 26,76 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 6 434 614 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,897 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

