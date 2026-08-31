Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 31.08.2026 15:58:30

Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 6 455,46 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,534 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,129 Prozent leichter bei 6 477,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6 485,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 455,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 481,60 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 6 358,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 050,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 351,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,34 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 2,57 Prozent auf 23,37 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 53,35 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,69 Prozent auf 6,83 EUR), UniCredit (+ 0,59 Prozent auf 85,07 EUR) und Bayer (+ 0,21 Prozent auf 48,77 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-4,37 Prozent auf 143,16 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 127,40 EUR), Airbus SE (-1,67 Prozent auf 199,76 EUR), Deutsche Börse (-1,30 Prozent auf 287,40 EUR) und adidas (-1,13 Prozent auf 152,45 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 185 540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,01 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

mehr Analysen
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.08.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 152,65 -0,59% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 30,63 0,26% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 199,90 -1,28% Airbus SE
ASML NV 1 460,20 -0,27% ASML NV
BASF 53,43 2,02% BASF
Bayer 48,89 0,45% Bayer
Deutsche Börse AG 287,40 -1,81% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,37 -0,11% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 23,40 2,16% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,81 0,50% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rheinmetall AG 1 121,20 -2,57% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 142,86 -4,00% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 84,70 0,20% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 77,84 1,04% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 451,74 -0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:43 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen