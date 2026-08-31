Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 6 455,46 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,534 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,129 Prozent leichter bei 6 477,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6 485,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 455,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 481,60 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 6 358,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 050,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 351,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,34 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 2,57 Prozent auf 23,37 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 53,35 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,69 Prozent auf 6,83 EUR), UniCredit (+ 0,59 Prozent auf 85,07 EUR) und Bayer (+ 0,21 Prozent auf 48,77 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-4,37 Prozent auf 143,16 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 127,40 EUR), Airbus SE (-1,67 Prozent auf 199,76 EUR), Deutsche Börse (-1,30 Prozent auf 287,40 EUR) und adidas (-1,13 Prozent auf 152,45 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 185 540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,01 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at