Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|STOXX 50 im Blick
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08.09.2026 12:26:59
Schwacher Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent schwächer bei 5 413,95 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,182 Prozent auf 5 423,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 432,97 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 435,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 389,25 Punkten erreichte.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5 527,31 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 5 180,87 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4 562,11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9,21 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Nestlé (+ 2,76 Prozent auf 80,93 CHF), BP (+ 1,26 Prozent auf 5,53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 79,92 CHF), Unilever (+ 1,09 Prozent auf 47,45 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 28,48 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (-9,36 Prozent auf 113,72 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,22 Prozent auf 501,60 EUR), Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 591,00 CHF), GSK (-1,00 Prozent auf 18,19 GBP) und Allianz (-0,96 Prozent auf 443,10 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 886 168 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 631,640 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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