Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag tiefrot

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Dienstagmittag.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 3,48 Prozent leichter bei 5 778,54 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,170 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,828 Prozent auf 5 937,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 986,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 748,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 937,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 5 995,35 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 03.12.2025, mit 5 694,56 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 540,69 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 748,23 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,80 Prozent auf 237,50 EUR), Eni (-1,33 Prozent auf 20,10 EUR), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1 598,00 EUR), Airbus SE (-2,22 Prozent auf 176,32 EUR) und SAP SE (-2,51 Prozent auf 162,90 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-5,92 Prozent auf 66,23 EUR), Intesa Sanpaolo (-5,39 Prozent auf 5,34 EUR), Enel (-5,35 Prozent auf 9,45 EUR), Siemens Energy (-5,27 Prozent auf 153,80 EUR) und BASF (-5,22 Prozent auf 44,86 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 770 797 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 466,510 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at