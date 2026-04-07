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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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Index-Bewegung 07.04.2026 17:58:49

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Minus

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigte sich letztendlich schwächer.

Der Euro STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsende um 1,07 Prozent auf 5 631,82 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,778 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,217 Prozent fester bei 5 705,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 692,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 750,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 609,99 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 719,90 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 07.01.2026, einen Stand von 5 923,57 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Wert von 4 656,41 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,74 Prozent zurück. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 1,94 Prozent auf 51,93 EUR), Eni (+ 1,23 Prozent auf 24,73 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,23 Prozent auf 5,37 EUR), Deutsche Börse (+ 0,35 Prozent auf 256,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,26 Prozent auf 546,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-3,00 Prozent auf 130,85 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 1 531,00 EUR), SAP SE (-2,47 Prozent auf 145,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,88 Prozent auf 85,66 EUR) und Infineon (-1,78 Prozent auf 38,27 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 188 429 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Mit 8,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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