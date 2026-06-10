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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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10.06.2026 17:59:01
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone
Am Mittwoch fiel der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,39 Prozent auf 6 026,03 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,073 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,036 Prozent höher bei 6 051,90 Punkten, nach 6 049,74 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 972,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 068,61 Zähler.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 837,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 415,38 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,00 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), adidas (+ 2,84 Prozent auf 172,10 EUR), UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), Eni (+ 1,47 Prozent auf 23,42 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 381,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 138,68 EUR), SAP SE (-3,23 Prozent auf 149,70 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 258,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,98 Prozent auf 5,59 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,78 Prozent auf 50,82 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 268 886 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 583,754 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Mit 7,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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