UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Index-Performance im Fokus
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20.04.2026 17:58:42
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Letztendlich fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,18 Prozent auf 5 986,27 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,072 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 5 990,12 Punkte an der Kurstafel, nach 6 057,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 964,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 002,18 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 501,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 892,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 4 935,34 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,25 Prozent auf 22,28 EUR), Deutsche Börse (+ 1,07 Prozent auf 263,90 EUR), Bayer (+ 0,63 Prozent auf 41,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 567,20 EUR) und Enel (+ 0,26 Prozent auf 9,72 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-4,46 Prozent auf 68,77 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 150,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,39 Prozent auf 90,48 EUR), Deutsche Bank (-2,18 Prozent auf 28,28 EUR) und Siemens (-2,06 Prozent auf 242,55 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 333 173 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 479,460 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,52 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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