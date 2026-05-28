Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus

Der Euro STOXX 50 verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag fällt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,22 Prozent auf 6 057,13 Punkte zurück. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,067 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,099 Prozent auf 6 064,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6 070,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 048,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6 064,50 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,195 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 836,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 378,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,53 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,93 Prozent auf 78,98 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 256,80 EUR), Eni (+ 1,45 Prozent auf 22,75 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 167,45 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 274,85 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,07 Prozent auf 37,33 EUR), Siemens Energy (-1,43 Prozent auf 171,86 EUR), UniCredit (-1,03 Prozent auf 72,74 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,00 Prozent auf 463,00 EUR) und BMW (-0,96 Prozent auf 76,28 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 367 580 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 535,654 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,60 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at