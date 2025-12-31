Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück

Um 12:09 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,31 Prozent auf 5 778,42 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,908 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent tiefer bei 5 792,27 Punkten, nach 5 796,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 792,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 777,48 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,457 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 5 668,17 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 4 895,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,50 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 0 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,477 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

