Euro STOXX 50 im Blick 16.12.2025 15:59:20

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt nachmittags

Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell im Minus.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,45 Prozent auf 5 726,51 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,888 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 5 755,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 752,52 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 726,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 757,35 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 693,77 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Stand von 5 372,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 947,03 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 16,44 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 1,81 Prozent auf 70,21 EUR), BASF (+ 1,49 Prozent auf 44,91 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 168,05 EUR), Infineon (+ 0,63 Prozent auf 36,08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 558,40 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-5,34 Prozent auf 1 489,50 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 34,64 EUR), Airbus SE (-2,31 Prozent auf 191,56 EUR), Eni (-1,95 Prozent auf 15,70 EUR) und BMW (-1,39 Prozent auf 93,86 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 680 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 358,647 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,61 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

11.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 ASML NV Buy UBS AG
10.12.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
