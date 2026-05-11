Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent tiefer bei 5 894,71 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,947 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,071 Prozent leichter bei 5 907,36 Punkten, nach 5 911,53 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 909,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 870,91 Einheiten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 5 926,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 035,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 5 309,74 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,758 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 3,50 Prozent auf 53,46 EUR), Deutsche Börse (+ 2,18 Prozent auf 248,00 EUR), Enel (+ 2,02 Prozent auf 9,85 EUR), Siemens (+ 1,40 Prozent auf 268,65 EUR) und Eni (+ 1,20 Prozent auf 23,14 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-3,51 Prozent auf 141,70 EUR), Rheinmetall (-2,69 Prozent auf 1 185,60 EUR), Airbus SE (-2,27 Prozent auf 175,70 EUR), SAP SE (-1,19 Prozent auf 144,46 EUR) und BMW (-1,12 Prozent auf 80,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 923 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 508,520 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at